İBB Sözcüsü Murat Ongun yalanda sınır tanımıyor! 51 dakika sürdü...
Yalan ve iftira konusunda mahir olan İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabından paylaştığı tweetini 51 dakika sonra yalanladı. İşte o paylaşımlar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yalan söyleme konusunda sınır tanımıyor.
ONGUN, 51 DAKİKADA KENDİSİNİ YALANLADI
Murat Ongun; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaştığı tweetini 51 dakika sonra yalanladı.
Murat Ongun, bu akşam saat:20.15'te paylaşımda bulundu ve İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'ndaki interneti engellemekle suçladı.
Murat Ongun, saat:21.06'daki paylaşımda ise İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkür etti.
ONGUN'UN İKİ PAYLAŞIMI
Murat Ongun'un, 51 dakikada kendisini yalanlayan iki paylaşımı şöyle...
Murat Ongun'un saat: 20.15'de yaptığı paylaşım: "Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil."
ONGUN: İSTANBUL İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ'NE TEŞEKKÜRLER
İşte Murat Ongun'un saat: 21.06'da yaptığı paylaşım: "Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'ndaki öğrenci kardeşlerimize sağladığımız ücretsiz internet hizmetimiz devam edecek. İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü müdahil oldu. Gençlere iyi bir barınma ve çalışma olanağı sağlamak hepimizin ortak görevi, ilgililere teşekkürler."
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