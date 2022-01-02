AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" tepkisi: Dökme su ile değirmen dönmez
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasını eleştirerek "Bu fikri, 'helalleşme' kavramının toplumun değerlerine ait olduğunu bilen birileri ona vermiş ama dökme su ile değirmen dönmez" dedi. Kurtulmuş, CHP'li Özgür Özel'in "Kur'an eğitimine orta çağ zihniyetidir" sözlerine de "Bu karanlık bir CHP zihniyetidir" diyerek sert çıkmıştı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapılan AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na katıldı.
Çok sayıda partilinin katıldığı programda konuşan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına tepki gösterdi.
"DÖKME SU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ"
Kurtulmuş,"Bu memlekette Cumhuriyet Halk Fırkası ve Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti yıllar boyunca bu milletin inançları ve değerleri ile mücadele etmiştir. Bunu söylediklerinde kızıyorlar. Tarihin sayfalarını bir açın. Yakın döneme bakın. Sayın Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' diyor ya vallahi akıl hocaları iyi akıl vermiş. Bu fikri 'helalleşme' kavramının toplumuun değerlerine ait olduğunu bilen birileri ona vermiş ama dökme su ile değirmen dönmez. Gelin helalleşecekseniz bu milletten özür dileyeceğiniz şeyleri hatırlatalım. 28 Şubat'ta ufacık çocuklarımızı ikna odalarına sokan CHP zihniyeti değil miydi? Aynı şekilde 27 Nisan muhtırasının hazırlandığı dönemde orduyu göreve çağıran sokaklara çıkaran bir darbe teşebbüsünün olmasını ima eden CHP zihniyeti değil miydi? Aynı şekilde eski bir bakanın 'ben başörtülü bir hakimin olduğu mahkemede yargılanmak istemem çünkü ortada taraf tutarlar' dediler. Bundan dolayı özür dilemeleri gerekmez mi? Yılın son haftasında CHP sözcülerinden birisi bu milletin inançları ve değerleri ile ne kadar kavgalı olunabileceğini ortaya koydu. Cehaleti bundan ibaret de değil. Biz bu insanları başörtülüler ve başörtüsüzler diye ayırmayız. Biz okumuşlar ve az okumuşlar diye ayırmayız" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL'E KUR'AN DERSİ TEPKİSİ! KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul İl Başkanlığı binasında yapılan AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na katıldı. Çok sayıda partilinin katıldığı programda konuşan Kurtulmuş, 2023 ve 2024'te seçimler olduğunu hatırlatarak, "Bu seçimlerin sadece AK Parti için değil, sadece bu aziz davayı yüklenmiş olan siz değerli kardeşlerimiz için değil, bütün Türkiye için ve hatta abartısız bir şekilde söylemek gerekirse tüm dünya için önemli seçimler olduğunun altını çizmek isterim. Özellikle karşımızdaki ittifakın ve özellikle o ittifakın ana unsuru olarak Cumhuriyet Halk Fırkası'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir anlayış içerisinde olduğunu bilip bunu göz önünde bulundurarak adımlarımızı çok daha hızlı bir şekilde, çok daha kuvvetli bir şekilde atmak mecburiyetindeyiz" dedi.
Kurtulmuş, konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerini ve okul öncesi verilen din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlamasını da eleştirdi. Numan Kurtulmuş, "Daha birkaç gün evvel, CHP'nin hem de şu anda önemli sözcülerinden birisi olan bir zat kalkarak televizyon kameraları önünde, yüzde 99'u Müslüman olan bir milletin kutsal kitabı olan Kur'an eğitimini hedef alarak; 4-6 yaşındaki çocukların, okul öncesi eğitimlerini hazmedememiş olduğunu dışarıya vurumunu her şekilde anlatarak ama ondan daha da önemlisi Kur'an eğitimini Orta Çağ karanlığının bir parçası olarak anlatma zihniyeti, gerçekten son derece karanlık, son derece orta çağı temsil eden bir CHP zihniyetidir.
CHP GENEL BAŞKANI, KENDİ ARKADAŞLARINA FREN YAPTIRMALI
Buradan bir kere daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın genel başkanına ifade etmek isteriz ki; eğer helalleşmeyi gerçekten ciddi bir şekilde düşünüyorsanız, önce kendi arkadaşlarınıza şöyle bir fren yaptırın. Bu arkadaşlarınız her gün milletten özür dileyecek, milletin değerleriyle kavga ve mücadele görüntüsü içerisinde bazı sözleri sarf etmelerinin önüne geçin. Bu millet her sözden ciddiyet bekler. Hesaplaşma sözünü ortaya atıp, ondan sonra, bildiğiniz o eski 28 Şubat zihniyetini o eski o batıcı mukallit zihniyeti ortaya koymasını da bu millet ibretle takip eder" diye konuştu.
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