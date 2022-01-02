AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" tepkisi: Dökme su ile değirmen dönmez

ÖZGÜR ÖZEL'E KUR'AN DERSİ TEPKİSİ! KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul İl Başkanlığı binasında yapılan AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na katıldı. Çok sayıda partilinin katıldığı programda konuşan Kurtulmuş, 2023 ve 2024'te seçimler olduğunu hatırlatarak, "Bu seçimlerin sadece AK Parti için değil, sadece bu aziz davayı yüklenmiş olan siz değerli kardeşlerimiz için değil, bütün Türkiye için ve hatta abartısız bir şekilde söylemek gerekirse tüm dünya için önemli seçimler olduğunun altını çizmek isterim. Özellikle karşımızdaki ittifakın ve özellikle o ittifakın ana unsuru olarak Cumhuriyet Halk Fırkası'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir anlayış içerisinde olduğunu bilip bunu göz önünde bulundurarak adımlarımızı çok daha hızlı bir şekilde, çok daha kuvvetli bir şekilde atmak mecburiyetindeyiz" dedi.





Kurtulmuş, konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerini ve okul öncesi verilen din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlamasını da eleştirdi. Numan Kurtulmuş, "Daha birkaç gün evvel, CHP'nin hem de şu anda önemli sözcülerinden birisi olan bir zat kalkarak televizyon kameraları önünde, yüzde 99'u Müslüman olan bir milletin kutsal kitabı olan Kur'an eğitimini hedef alarak; 4-6 yaşındaki çocukların, okul öncesi eğitimlerini hazmedememiş olduğunu dışarıya vurumunu her şekilde anlatarak ama ondan daha da önemlisi Kur'an eğitimini Orta Çağ karanlığının bir parçası olarak anlatma zihniyeti, gerçekten son derece karanlık, son derece orta çağı temsil eden bir CHP zihniyetidir.