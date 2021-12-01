Kemal Kılıçdaroğlu’ndan HDPKK’lı Demirtaş’a ’helalleşme’ teşekkürü geldi: Beraber inşa etmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamasına, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, destek vermişti.

DEMİRTAŞ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VEREREK KİRLİ İTTİFAKI İTİRAF ETMİŞTİ

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum" diyen tutuklu Selahattin Demirtaş, "Sözümüz olsun, biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz" dedi.