CHP’li işçilerden Kemal Kılıçdaroğlu’na helalleşme tepkisi: Bakırköy’ü yönetemeyen Türkiye’yi nasıl yönetecek!

Koronavirüse yakalanan arkadaşlarımız var. Başkanın katı ve sert tutumu bizi uzlaştırma noktasında birleştirmedi. Belediye başkanı 2020 için yüzde 3 ve 2021 yılı için ise yüzde 5 zam oranında diretiyor. Enflasyon yükseldi. Böyle bir teklif, burada aldığı maaştan başka geliri olmayan arkadaşı açlığa mahkum etmektir. Başkan çok katı ve gerçekten çok acımasız davranıyor. Biz haklarımızı alana kadar burada ölümü göze alarak mücadeleye devam edeceğiz" dedi.