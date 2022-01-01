01 Ocak 2022, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu helalleşme derken ne kadar samimi? Çelişkiler sarmalı ve Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişteki hataları nedeniyle helalleşme yolculuğuna çıkacağını söylemişti. Ancak bu çıkış sonrası "Boş ver geçmişteki hataları günahları da bugün yaptıklarının hesabını verebiliyor musun acaba?" sorusuyla muhatap olmak zorunda kaldı. Bir süre sonra da Kılıçdaroğlu ne kadar samimi? Söylemleri sadece birer vaat mi? Soruları peşi sıra geldi. İşte tüm detaylar…