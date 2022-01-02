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İstanbul Valiliğinden göçmen kaçakçılığı paylaşımına ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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İstanbul Valiliğinden göçmen kaçakçılığı paylaşımına ilişkin açıklama

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çoğu Bangladeş uyruklu 243 düzensiz göçmen yakalanırken organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliğinden, sosyal medyada yer alan kamyon ile göçmen kaçakçılığı paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.

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