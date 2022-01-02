02 Ocak 2022, Pazar
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Son dakika: Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Son dakika: Türkiye’ye girmeye çalışan PYD/PKK’lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu sınır hattında yakalandı.

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