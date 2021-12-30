Türkiye'nin Omicronla mücadelesi için kritik tarih! Uzmanlardan flaş uyarı
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınındaki Omicron varyantı için Türk uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Türkiye'de Omicron vakasının görüldüğü açıklandı. Sağlık Bakanlığı çalışmalarına hızla devam ederken vatandaşların soruları da cevap bulmaya başladı. Uzman isimler yaptığı açıklamalarda "Kritik 15 gün" uyarısında bulundu.
Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Aşılama oranlarımızın yüksek olması olumlu ancak hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Kalabalık yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir. Önümüzdeki 15 günde yeni bir pik yaşayabiliriz. Günlük 50 bin vaka görebiliriz" ifadelerini kullanırken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Prof Dr. Odabaş, "Geçen seneye göre üst solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış var. Bu da maske-mesafe kuralına eskisi gibi uyulmadığının göstergesi. Önümüzdeki en büyük risk yeni yıl kutlamaları. Soluğu hastanede almamak için lütfen aşımızı olalım, kurallara uyalım ve maskeden taviz vermeyelim" şeklinde konuştu.
HATIRLATMA DOZLARINI MUTLAKA YAPTIRALIM
Uzmanların yılbaşı öncesinde uyarıları şöyle:
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı yaptığı açıklamada, "İngiltere'de günlük vaka sayıları 120 bini aşarken Fransa'da ise 200 bine yaklaştı. Ülkemizde de vaka sayıları Omicron varyantının da etkisiyle 30 bini geçti. Yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir." ifadelerine yer verdi.
Doç. Dr. Ümit Savaşçı açıklamasına şu sözlerle devam etti;
Önümüzdeki 15 günde yeni bir pik yaşayabiliriz. Günlük 50 bin vaka görebiliriz. Omicron varyantında klinik yatış ve yoğun bakım ihtiyacı yüzde 80 daha az. Daha çok hafif-orta vaka şeklinde görülüyor. Vatandaşlarımızın aşılamaya ilgisi yüksek. Sağlık merkezlerinde bir süre önce günlük 200-300 aşı yapılıyorken bu sayı şimdi 5 binlere kadar yükseldi.
Aşılama oranlarımızın yüksek olması olumlu ancak hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Aşısızlarda ve kronik hastalarda hastalık daha ağır seyredecektir. Birçok Avrupa ülkesinde yeni varyantla birlikte vakaların ağırlığının sağlık sistemini zorlayabileceği belirtiliyor. Sağlık altyapımız Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi olduğundan ülkemizde bunu çok yaşamayabiliriz.
SOLUĞU HASTANELERDE ALMAMAK İÇİN KURALLARA UYALIM
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş:
Önümüzdeki en büyük risk yeni yıl kutlamaları. Soluğu hastanede almamak için lütfen kurallara uyalım, aşımızı olalım ve maskeden taviz vermeyelim. 12-18 yaş arası çocuklarda aşılanma oranlarının düşük olduğunu görüyoruz. Çocukların aşı olarak okulda enfeksiyondan korunması için anne ve babalara da hatırlatma yapabiliriz.
Omicron varyantının Delta varyantına göre klinik olarak ağır geçmediği ancak bulaştırıcılığının çok yüksek olduğu biliniyor. Enfeksiyon bulaşma riskini azaltamazsak vaka sayılarının yoğunluğu yeni varyantları ortaya çıkarabiliyor. Bunun için de bulaşı kesmemiz gerekiyor.
Kapalı alanlarda çift maske kullanalım. Geçen seneye göre üst solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış var. Bu da maske-mesafe kuralına eskisi gibi uyulmadığının göstergesi. Aşılama hızlandıkça biraz rehavet oluştuğunu gözlemliyoruz.
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