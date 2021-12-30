Türkiye’nin Omicronla mücadelesi için kritik tarih! Uzmanlardan flaş uyarı

Prof Dr. Odabaş, "Geçen seneye göre üst solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış var. Bu da maske-mesafe kuralına eskisi gibi uyulmadığının göstergesi. Önümüzdeki en büyük risk yeni yıl kutlamaları. Soluğu hastanede almamak için lütfen aşımızı olalım, kurallara uyalım ve maskeden taviz vermeyelim" şeklinde konuştu.