Omicron ile gribin fark ve benzerlikleri nelerdir? Omicron Türkiye’de giderek yayılıyor! İşte grip ile en belirgin fark...

OMICRON VAKALARI ÜLKEMİZDE ARTIYOR

Özkaya, "Omicron varyantını tünelin sonundaki ışık gibi düşünebiliriz. Omicron varyantı bu hastalığın sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bu varyant çok hafif grip gibi geçiriliyor fakat çok bulaşıcı olduğunu da biliyoruz. Bizim ülkemizde vakaların çoğunluğunu delta varyantı oluşturuyor. Omicron vakaları da ülkemizde artmaya başladı. Bu bakımdan bizim gibi ülkelerde delmicron hastalığı dediğimiz bir tabloyla da karşılaşabiliyoruz. Delmicron tablosu oluşursa ciddi anlamda vaka sayısını arttıracak. Bu yüzden özelikle yılbaşında toplu aktiviteler ve kontrolsüz sosyal hayat bunu tetikleyebileceği için istemediğimiz bir şey olur" diye konuştu.