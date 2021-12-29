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Omicron ile gribin fark ve benzerlikleri nelerdir? Omicron Türkiye'de giderek yayılıyor! İşte grip ile en belirgin fark...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Omicron ile gribin fark ve benzerlikleri nelerdir? Omicron Türkiye’de giderek yayılıyor! İşte grip ile en belirgin fark...

Türkiye'de 20 bin seviyelerinde olan günlük vaka sayıları son günlerde Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte 35 bini geçti. Uzmanlar varyantın hafif seyrettiğini ifade etse de artan vaka sayıları hastanelerde yoğunluğa neden oluyor. Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar "Koronavirüse mi yakalandım yoksa grip mi oldum?" sorusunu kendilerine soruyor. Peki grip ile Omicron varyantının farkları nelerdir? Omicron ile grip benzerlikleri...

Omicron varyantının broş ve akciğer dokusundaki ilerlemesini inceleyen bilim insanları hastalığın hafif seyrettiğini ifade etti. Koronavirüsün ana belirtileri arasında öksürük, yüksek ateş tat ve koku kaybı olduğu ifade ediliyordu.

BEL AĞRISI VE BOĞAZDA KAŞINTI

Ancak uzmanlar Omicron varyantı ile birlikte en çok görülen belirtiler arasında bel ağrısı ve boğazda kaşıntı olduğu açıkladı. Bu iki semptomun soğuk algınlığı ile karıştırılabileceğini ifade eden uzmanlar, bu şikayetleri yaşayanları test yaptırması konusunda uyarıyor.

İŞTE EN YAYGIN SEMPTOMLARI

Omicron varyantında en yaygın semptomun boğazda kaşıntı olduğuna dikkat çeken uzmanlar bunu burun tıkanıklığı, kuru öksürük ve bel ağrısının takip ettiğini ifade etti.

Bunun dışında Omicron'un bir belirtisinin de gece terlemesi olduğu ifade edildi.

YILBAŞI UYARISI

Omicron ve delta mutasyonlarının birleşimi olan "delmicron" varyantının endişe oluşturduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Eğer yılbaşı partilerini, toplu aktiviteleri kontrol altına alamazsak ve kontrollü sosyal hayatımıza devam etmezsek 'delmicron' 2022'nin kabus dolu geçmesine sebep olabilir" uyarısında bulundu.

OMICRON VAKALARI ÜLKEMİZDE ARTIYOR

Özkaya, "Omicron varyantını tünelin sonundaki ışık gibi düşünebiliriz. Omicron varyantı bu hastalığın sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bu varyant çok hafif grip gibi geçiriliyor fakat çok bulaşıcı olduğunu da biliyoruz. Bizim ülkemizde vakaların çoğunluğunu delta varyantı oluşturuyor. Omicron vakaları da ülkemizde artmaya başladı. Bu bakımdan bizim gibi ülkelerde delmicron hastalığı dediğimiz bir tabloyla da karşılaşabiliyoruz. Delmicron tablosu oluşursa ciddi anlamda vaka sayısını arttıracak. Bu yüzden özelikle yılbaşında toplu aktiviteler ve kontrolsüz sosyal hayat bunu tetikleyebileceği için istemediğimiz bir şey olur" diye konuştu.

OMİCRON BELİRTİLERİ

Yorgunluk

Vücut ağrıları

Baş ağrısı

Hapşırma

Gece terlemesi

Tat ve kokunun gitmesi

Yüksek ateş

GRİP(İNFLUENZA) BELİRTİLERİ

Burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Yorgunluk

Kuru öksürük

Kas ağrıları

3-5 gün süren ateş

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Koku ve tat kaybı

Ateş

Öksürük

Halsizlik

Eklem ağrıları

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

İshal

Ciltte kızarıklık veya el ve ayak parmaklarında renk değişikliği

Kırmızı veya tahriş olmuş gözler

BİLİM KURULU SONRASINDA ALINAN KARARLARI BAKAN KOCA DUYURDU

1. Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.

2. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.

3. Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.

4. Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.

5. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz.

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