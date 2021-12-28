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Omicron Hollanda'da baskın varyant haline geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Omicron Hollanda’da baskın varyant haline geldi

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'un Omicron varyantının ülkede baskın varyant haline geldiğini açıkladı.

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