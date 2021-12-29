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Yerli ve milli aşı TURKOVAC Omicron varyantına karşı etkili mi? Aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli açıkladı
Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Delmicron'un Kovid-19'un bir varyantı olmadığını söyledi.
Giriş Tarihi: 29.12.2021 15:48Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 15:55