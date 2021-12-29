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Haberler Galeri Yerli ve milli aşı TURKOVAC Omicron varyantına karşı etkili mi? Aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli açıkladı

Yerli ve milli aşı TURKOVAC Omicron varyantına karşı etkili mi? Aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli açıkladı

Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Delmicron'un Kovid-19'un bir varyantı olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 29.12.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 15:55
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Yerli ve milli aşı TURKOVAC Omicron varyantına karşı etkili mi? Aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli açıkladı

Prof. Dr. Özdarendeli, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde, AA muhabirine açıklama yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli ve milli aşı TURKOVAC Omicron varyantına karşı etkili mi? Aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli açıkladı

TURKOVAC aşısının Alfa varyantına etkisini daha önce tespit ettiklerini anımsatan Özdarendeli, Delta varyantına yönelik araştırmalar kapsamında kısa süre önce virüsü izole ederek çalışma başlattıklarını belirtti.

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Yerli ve milli aşı TURKOVAC Omicron varyantına karşı etkili mi? Aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli açıkladı

Araştırmaların sonuçlandığını aktaran Özdarendeli, şöyle konuştu:

"Transgenik farelerde Delta varyantında yüzde 100 bir koruyuculuk sağlandı. Alfa varyantıyla ilgili de daha önce açıklamalarımız olmuştu. Bu sonuçlandıktan sonra biz aynı zamanda faz-2'deki gönüllülerde de Alfa ve Delta varyantının antikor titrelerinde ne kadar nötralizan antikor olduğunu ortaya çıkaracağız.

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Yerli ve milli aşı TURKOVAC Omicron varyantına karşı etkili mi? Aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli açıkladı

Onun çalışmaları başladı. Çapraz koruma var mı yok mu, nötralizan antikor titrelerinde ne kadar düşüş var, onun çalışmalarını yapıyoruz. Tabii yetişmek zor, şimdi Omicron çıktı.

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Yerli ve milli aşı TURKOVAC Omicron varyantına karşı etkili mi? Aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli açıkladı

Omicron varyantının izolasyonuyla ilgili çalışmalara en kısa sürede başlamayı düşünüyoruz. Çünkü Omicron varyantının da dünyada hızlı bir şekilde dominant olduğunu görüyoruz. Alfa, Delta'dan sonra Omicron'un da TURKOVAC'ın etkinliği açısından nedir, durumları ilerleyen zamanlarda göreceğiz."