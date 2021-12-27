Sağlık Bakanlığından Omicron raporu: Hangi ilde kaç Omicron varyantı var?
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu. Türkiye'de de son günlerde etkisi artıran Omicron varyantıyla ilgili olarak yapılan açıklamada mutasyonun görüldüğü iller İstanbul, İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Kütahya, Isparta olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı, Avrupa'dan sonra Türkiye'de de hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu.
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır.
8 Aralıktan itibaren tarama yapılan 150.000 örnekte Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır.
OMİCRON VARYANTI YÜZDE 42,19 İDDİASI
Çeşitli yayın organlarında ülkemizde omicron varyantının %42,19 olduğu ifade edilmiş, referans olarak "covariants.org/per-country" web sayfasındaki grafikler esas alınarak değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
İlgili adreste yer alan grafikte belirtilen 13 -27 Aralık 2021 tarihleri arasında örnek toplama tarihleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede anılan tarihler arasında toplam 869 örneğin sekanslanmış ve GISAID olarak adlandırılan uluslararası platformda sonuçların paylaşılmış olduğu görülebilir.
Merkezimizde incelenen 869 örneğin 737'si Delta, 39'u Omicron olarak DSÖ tarafından deklare edilen VOC (endişe veren varyant) kategorisinde sistemde kayıtlıdır. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3344'tür.
OMİCRON GÖRÜLEN İLLER
Bunların 3073'ü Delta , 42'si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)'dir.
Covariants.org/per-country sitesinde yayınlanan veriler güncel olarak yayınlanmamıştır. Site yöneticileri ile yapılan görüşmede, verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığı, bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceği tarafımıza bildirilmiştir.
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