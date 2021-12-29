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Testlerde Omicron bilmecesi! ABD'den flaş açıklama! Hızlı testler negatif gösterebiliyor

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Testlerde Omicron bilmecesi! ABD’den flaş açıklama! Hızlı testler negatif gösterebiliyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan açıklamada hızlı Kovid-19 testlerinin Omicron varyantını tespit etmekte yetersiz olduğu belirtildi. Açıklamada hızlı testte negatif çıkan kişinin PCR yöntemiyle yeniden test yaptırılması önerildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), evde kullanabilen hızlı Kovid-19 testlerinin Omicron varyantını tespit etmekte yetersiz olabileceği konusunda uyardı.

HIZLI TESTLERDE NEGATİF ÇIKMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

FDA'nın açıklamasında, "Hızlı Kovid-19 ev testlerinin, ağır mutasyona uğramış Omicron varyantı vakalarında diğerlerine kıyasla hatalı biçimde negatif sonuç çıkması ihtimali daha yüksek olabilir." ifadesine yer verildi.

DOĞRULUĞU AZALDI

Açıklamada, Omicron varyantının canlı versiyonlarını içeren hasta örneklerine karşı "antijen" testleri olarak da bilinen ev testlerinin performansını incelemek için Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile işbirliğine gidildiği belirtildi.

NIH tarafından yapılan incelemede "antijen testlerinin Omicron varyantını tespit ettiği ancak doğruluğunun azaldığı" bulgusu paylaşıldı.

NEGATİF ÇIKANLARA YENİDEN TEST ÖNERİSİ

FDA, Kovid-19'un yüzey proteinlerini tespit ederek çalışan antijen testlerinin kullanımına izin vermeyi sürdüreceğini ve bireylerin bunları talimatlarına uygun olarak kullanmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlık kuruluşu, hızlı testle negatif çıkan kişinin belirti göstermesi durumunda yine de PCR yöntemiyle Kovid-19 testi yaptırmasını önerdi.

ABD'nin bazı eyaletlerinde, Kovid-19 testi yapılan mekanlarda uzun kuyrukların oluşması ve sağlık çalışanları arasında vakaların artması nedeniyle antijen kitlerinin dağıtımına hız verilmişti.

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