Kripto paralardan dolayı cinnet getirip eşini öldürdü! Şoke eden ayrıntı ortaya çıktı

KULLANDIĞI MİNİBÜS İLE EVE DÖNDÜ



Hayati tehlikesi süren Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği, bu nedenle bunalıma girdiği ve olay gecesi başka bir evde kaldığı belirlendi.