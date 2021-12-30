İBB çöp suyunu Haliç’e döküyor! İmamoğlu’ndan çevre katliamı

ZEHİRLİ SU HALİÇ'E AKITILIYOR: İstanbul'a yazık oluyor. Avrupa yakasında günlük 12 bin ton civarında katı atık oluşmakta. Bu 12 bin ton katı atık Silivri Seymen'deki düzenli çöp depolama sahasında bertaraf edilmekte. Bertaraf esnasında oluşan çöp sızıntı suları normal atık sulardan 55 kat daha yüksek derecede kirletici özelliği sahip. Oradan tankerlerle buraya taşınıp arıtılmadan Kağıthane deresine akıtılmakta. Kâğıthane deresi üzerinden de Haliç'e tonlarca zehirli su gönderiliyor. Neden buraya taşınmakta? Çünkü Seymen'de şimdiye kadar yapılması gereken atık su arıtma tesisi bitirilmedi.

İHALE SONUÇLANDI AMA TESİS YOK: 2018'de Seymen'deki çöp sızıntı suları ile atık suların arıtılmasını yapacak tesisin ihalesi sonuçlanmıştı. İBB Başkanı göreve geldiği anda birimlerine yazılı talimat gönderiyor ve diyor ki; 'Rutin işlerin dışında tüm uygulamaları durdurun.'... Bu tesisin ilk ihale sözleşmesine göre 20 Ekim 2020'de bitirilmesi gerekiyordu. İBB borçlanma talep etti. Biz de kuruşuna dokunmadan borçlanma yetkisini kendilerine verdik. Aradan 13-14 ay geçti, hâlâ bir tesis yok. 2018'de Seymen'deki çöp sızıntı suları ile atık suların arıtılmasını yapacak tesisin ihalesi sonuçlanmıştı. İBB Başkanı göreve geldiği anda birimlerine yazılı talimat gönderiyor ve diyor ki; 'Rutin işlerin dışında tüm uygulamaları durdurun.'... Bu tesisin ilk ihale sözleşmesine göre 20 Ekim 2020'de bitirilmesi gerekiyordu. İBB borçlanma talep etti. Biz de kuruşuna dokunmadan borçlanma yetkisini kendilerine verdik. Aradan 13-14 ay geçti, hâlâ bir tesis yok.



İBB BAŞKANI İŞİNİ CİDDİ YAPMALI: İBB'nin atık su arıtma tesisleri yeterli verimde ve kapasitede işletilemiyor. Daha önce aynı görüntüler Küçükçekmece'de, Riva'da, Haliç'te ortaya çıkmıştı. Silahtarağa Projesi Haliç'i kirletecek diye Temel Atmama Töreni yapan İBB Başkanı, çöp suyunu şimdi Haliç'e gönderiyor. Her sıkıştığında "Kuru Gürültü" diye topu taca atan İBB Başkanı ne yorum yapacak merak ediyoruz. Biz buradan İBB Başkanı'nı işini ciddi yapmaya, İstanbul'un meselelerine odaklanmaya davet ediyoruz. Çevre siyaset malzemesi olmamalıdır. İBB'nin atık su arıtma tesisleri yeterli verimde ve kapasitede işletilemiyor. Daha önce aynı görüntüler Küçükçekmece'de, Riva'da, Haliç'te ortaya çıkmıştı. Silahtarağa Projesi Haliç'i kirletecek diye Temel Atmama Töreni yapan İBB Başkanı, çöp suyunu şimdi Haliç'e gönderiyor. Her sıkıştığında "Kuru Gürültü" diye topu taca atan İBB Başkanı ne yorum yapacak merak ediyoruz. Biz buradan İBB Başkanı'nı işini ciddi yapmaya, İstanbul'un meselelerine odaklanmaya davet ediyoruz. Çevre siyaset malzemesi olmamalıdır.