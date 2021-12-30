İBB çöp suyunu Haliç'e döküyor! İmamoğlu'ndan çevre katliamı
İBB’nin, zehirli atık suları Kağıthane Deresi’ne, oradan da Haliç’e akıttığı ortaya çıktı. İBB Çevre Komisyonu Başkanı Kabahasanoğlu, bu çevre katliamını görüntüleyip uyardı: Haliç’i zehirliyorlar. İBB Başkanı İstanbul’un meselelerine odaklanmalı.
AK Parti döneminde yapılmış ve insan sağlığına büyük fayda sağlayan bir çok projeyi rafa kaldıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, çevre katliamlarına devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Kasım 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 'Temel Atmama' töreni düzenlemiş, büyük tepki görmüştü. Ayrıca İBB'nin duyarsızlığı yüzünden kirlenen ve siyaha bürünen Beykoz'daki Riva Deresi'nde canlı popülasyonu azalmış, balık ölümleri meydana gelmişti. Kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar isyan etmişti. İşte İBB yönetiminin bu tavrının sonuçları kısa sürede Haliç'in kirlenmesiyle ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu, Kağıthane Deresi'nin Göktürk kısmına giderek, oluşan kirliliği gözler önüne serdi. Burada bir açıklama yapan Kabahasanoğlu, çevre kirliliğinin görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı. İmamoğlu'nun atık su tesisleriyle ilgili tavrını hatırlatan Kabahasanoğlu, İBB'nin Kâğıthane Deresi-Göktürk'te tam bir çevre katliamı yaptığını anlattı. Kabahasanoğlu, şunları söyledi:
ZEHİRLİ SU HALİÇ'E AKITILIYOR: İstanbul'a yazık oluyor. Avrupa yakasında günlük 12 bin ton civarında katı atık oluşmakta. Bu 12 bin ton katı atık Silivri Seymen'deki düzenli çöp depolama sahasında bertaraf edilmekte. Bertaraf esnasında oluşan çöp sızıntı suları normal atık sulardan 55 kat daha yüksek derecede kirletici özelliği sahip. Oradan tankerlerle buraya taşınıp arıtılmadan Kağıthane deresine akıtılmakta. Kâğıthane deresi üzerinden de Haliç'e tonlarca zehirli su gönderiliyor. Neden buraya taşınmakta? Çünkü Seymen'de şimdiye kadar yapılması gereken atık su arıtma tesisi bitirilmedi.
İBB BAŞKANI İŞİNİ CİDDİ YAPMALI: İBB'nin atık su arıtma tesisleri yeterli verimde ve kapasitede işletilemiyor. Daha önce aynı görüntüler Küçükçekmece'de, Riva'da, Haliç'te ortaya çıkmıştı. Silahtarağa Projesi Haliç'i kirletecek diye Temel Atmama Töreni yapan İBB Başkanı, çöp suyunu şimdi Haliç'e gönderiyor. Her sıkıştığında "Kuru Gürültü" diye topu taca atan İBB Başkanı ne yorum yapacak merak ediyoruz. Biz buradan İBB Başkanı'nı işini ciddi yapmaya, İstanbul'un meselelerine odaklanmaya davet ediyoruz. Çevre siyaset malzemesi olmamalıdır.
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