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Son dakika: "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan aranıyordu! Sahte pasaportla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika: PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranıyordu! Sahte pasaportla İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Son dakika haberine göre "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

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