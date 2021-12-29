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Son dakika: CHP'li Ekrem İmamoğlu’ndan terör örgütü PKK’nın derneği DİAYDER'e ziyaret! Fotoğrafları ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Son dakika: CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan terör örgütü PKK’nın derneği DİAYDER’e ziyaret! Fotoğrafları ortaya çıktı

Son dakika haberine göre CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı. Öte yandan DİAYDER bünyesindeki illegal mescitlerde imamlık yapan Aydın Ayhan, Mehmet Işık, Mehmet İnan, Mehmet Emin Aslan, Fahrettin Ülgün, CHP'li İBB'nin iştiraki İSPER'de gassal olarak işe alındığı tespit edilmiş ve 3 ismin tutuklandığı bildirilmişti.

PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 3,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

İDDİANAMEDE KCK DETAYI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin, terör örgütü KCK sistematiği doğrultusunda kurularak faaliyet yürüttüğü anlatıldı.

Derneğin kullandığı internet sitesindeki örgütsel öğeler, internet sitesinde Kürt sorununa ilişkin düzenlenen anket çalışmasının örgütsel temeli, üyelerinin 2013'ten bugüne yaptıkları basın açıklamaları, katıldıkları eylemler ve örgütsel beyanlarının terör örgütü PKK perspektifine uyduğu ifade edildi.

Terör örgütü KCK sözleşmesinde "Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi" adı altında örgütlenen ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın telkin ve yönlendirmeleriyle alternatif "Kürt Diyanet İşleri" olarak kurularak İstanbul Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin faaliyetlerinin takibi amacıyla soruşturmaya başlandığı anlatılan iddianamede, örgüte müzahir sitelerde Müslüman Kürtlerin Diyanet'e bağlı camilerde namaz kılmamaları ve alternatif cuma namazları gibi sivil itaatsizlik eylem çağrıları yapıldığı ifade edildi.



İMAMOĞLU DERNEĞİ ZİYARET ETMİŞ
PKK ile arasına mesafe koymadığı için eleştirilerin hedefinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, terörist başı Apo'nun talimatıyla kurulan DİAYDER'i ziyaret ettiği ortaya çıktı.

HANGİ SÖZLERİ VERDİ?
Belediyedeki PKK'lı kadrolaşmanın ortaya çıkmasından sonra soluğu Anıtkabir'de alan İmamoğlu'nun, Türkiye'yi bölmek isteyen ve askerlerimizin şehit edilmesi için fetva veren PKK'nın paralel Diyanet'i DİAYDER ile buluşmasında hangi sözleri verdiği merak konusu oldu.

DİAYDER başkanı olan şüpheli Ekrem Baran'ın dijital materyalinde yapılan örgütsel irtibat ve iltisakını ortaya koyacak bir çok tespitin yer aldığı, geçmiş dönemlerde örgüt mensuplarının cenaze törenlerine katıldığına ilişkin görsellerin bulunduğu, sürekli olarak örgüt haber kanallarını takip ettiği tespit edilmişti.





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