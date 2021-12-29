TURKOVAC aşı randevusu ne zaman açılacak? TURKOVAC aşıları ne zaman başlıyor?
TURKOVAC aşıları ne zaman başlıyor? TURKOVAC aşı randevusu ne zaman açılacak? TURKOVAC aşısı olmak isteyenler için aşı randevularının açılacağı tarih merak ediliyor. Sinovac ve Biontech aşılarına bir alternatif olarak sunulacak TURKOVAC aşısını isteyen kişiler olabilecek. TURKOVAC'ın etkinliği ve güvenilirliği binlerce gönüllünün katılımıyla kanıtlanmıştı. Peki; TURKOVAC aşı ne zaman başlıyor? TURKOVAC aşı randevusu ne zaman açılacak?
TURKOVAC aşıları ne zaman başlıyor? TURKOVAC aşı randevusu ne zaman açılacak? Sinovac ve Biontech aşılarına alternatif olacak TURKOVAC aşıları acil kullanım onayı almıştı. Ekim ayında, 2 doz 'Sinovac' aşısı olan gönüllülere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan TURKOVAC, başarılı olmuştu. Yerli aşıyı olmak isteyen vatandaşlar TURKOVAC aşıları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki; TURKOVAC aşı randevusu ne zaman açılacak?
TURKOVAC AŞILARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Acil kullanım onayı alan ve seri üretimine başlanan yerli corona virüs aşısı TURKOVAC'ta randevular açılıyor.
Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif olacak olan aşının, bu hafta kullanıma girmesi bekleniyor.
Sinovac gibi inaktif bir aşı olan Turkovac, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirildi.
Turkovac'ın 3. faz çalışmaları Haziran ayı sonunda başlamıştı. Bu aşamada aşı, binlerce kişi üzerinde test edildi.
3. faz çalışmaları kapsamında aşının İstanbul'da gönüllüler üzerinde denenmesine Temmuz başında, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmasına ise 26 Ağustos'ta başlanmıştı.
AŞILAR İNCELENİYOR
Örneklem yöntemiyle aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor. Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak. Kontrol edilen aşıların hastanelere dağıtımı yapılacak. Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak.
YÜZDE 100 ANTİKOR
Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: EN KISA ZAMANDA RANDEVULARI AÇIYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum" demişti.
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- TURKOVAC aşı randevusu ne zaman açılacak? TURKOVAC aşıları ne zaman başlıyor?
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