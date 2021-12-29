29 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'li başkan Tunç Soyer açıkladı! İzmir'de içme suyundan sonra ulaşıma da zam geldi

Son dakika: CHP'li başkan Tunç Soyer açıkladı! İzmir'de içme suyundan sonra ulaşıma da zam geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
ABONE OL
Son dakika: CHP’li başkan Tunç Soyer açıkladı! İzmir’de içme suyundan sonra ulaşıma da zam geldi

Son dakika haberine göre her fırsatta halkçı başkan olduğunu öne süren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine İzmirlinin gözünün yaşına bakmadı. İzlediği popülist politikalar nedeniyle büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlarını borç batağına sürükleyen Tunç Soyer, belediyeyi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için tasarruf etmek yerine çareyi yine zam yaparak buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi içme suyundan sonra ulaşıma da zam yapma kararı verdi.

Sabah'ın haberine göre her fırsatta halkçı başkan olduğunu öne süren Soyer, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ulaşıma yüzde 36 oranında zam yapacaklarını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz haftalarda yeni yıldan geçerli olmak üzere içme suyuna yüzde 18 ila yüzde 30 arasında zam yapacağını duyurmuştu.

ÖNCE İÇME SUYUNA ŞİMDİ DE ULAŞIMA ZAM
Geçtiğimiz aylarda İzmir kent içi ulaşımdan sorumlu ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi görüşülürken ulaşım zammını ağzına dahi olmayan Tunç Soyer sonunda baklayı ağzından çıkardı.

Yeni yılda İçme suyuna ilk altı aylık süre için yüzde 18 ila 30 ikinci altı aylık süre içinse yüzde 15 zam yapacaklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şimdi de otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN'a yüzde 36 oranında zam yapacağını açıkladı. Zam haberi kent gündemine bomba gibi düştü. Yeni yıla saatler kala Soyer'in yaptığı açıklama kulislerde Soyer'den İzmirlilere yeni yıl hediyesi olarak yorumlandı.

FİYAT AYARLAMASIYMIŞ
Soyer zam kararını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 2021 yılını değerlendirmek, 2022 yılına ilişkin hedef ve projeleri paylaşmak üzere düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Başkan Soyer, burada yaptığı açıklamada; "Toplu ulaşımda bir fiyat ayarlaması diyorlar ya bizde bir ayalama yapıyoruz. Yılbaşından itibaren geçerli olacak. Burada bir şeyi korumaya özen gösterdik... Öğrenci ve gençlerimiz için pzoitif ayrımcılık yapabilmek için çok uğraştık. Onlar için bir fiyat ayarlaması yapmadan devam edeceğiz. Normal taşıma ücretlerinde de bir zam yapılacak. Bu zam oranı yüzde 36 olacak" dedi.

TAM BİNİŞ NE KADAR OLACAK?
İzmirliler toplu ulaşım araçlarından 3 lira 46 kuruşa yararlanıyordu. Vatandaş birinci ve ikinci aktarmalar için de ayrıca 50'şer kuruş ödeme yapıyordu. Soyer'in açıkladığı yüzde 36'lık zamdan sonra tam binişlerin 4 lira 84 kuruş olması bekleniyor.



‘Tunç Soyer İzmir’e zarar vermekten vazgeçsin’ 'TUNÇ SOYER İZMİR'E ZARAR VERMEKTEN VAZGEÇSİN'
CHP’li Tunç Soyer’in sessiz sedasız rant trafiği CHP'Lİ TUNÇ SOYER'İN SESSİZ SEDASIZ RANT TRAFİĞİ
CHP’de skandallar bitmiyor! Kafa göz yarma protokolü CHP'DE SKANDALLAR BİTMİYOR! KAFA GÖZ YARMA PROTOKOLÜ
Tunç Soyer’den İzmir’de büyük skandal! TUNÇ SOYER'DEN İZMİR'DE BÜYÜK SKANDAL!
CHP’li Soyer faturayı İzmirlilere kesti! CHP'Lİ SOYER FATURAYI İZMİRLİLERE KESTİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA