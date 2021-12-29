Son dakika: CHP’li başkan Tunç Soyer açıkladı! İzmir’de içme suyundan sonra ulaşıma da zam geldi

FİYAT AYARLAMASIYMIŞ

Soyer zam kararını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 2021 yılını değerlendirmek, 2022 yılına ilişkin hedef ve projeleri paylaşmak üzere düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Başkan Soyer, burada yaptığı açıklamada; "Toplu ulaşımda bir fiyat ayarlaması diyorlar ya bizde bir ayalama yapıyoruz. Yılbaşından itibaren geçerli olacak. Burada bir şeyi korumaya özen gösterdik... Öğrenci ve gençlerimiz için pzoitif ayrımcılık yapabilmek için çok uğraştık. Onlar için bir fiyat ayarlaması yapmadan devam edeceğiz. Normal taşıma ücretlerinde de bir zam yapılacak. Bu zam oranı yüzde 36 olacak" dedi.