JET soruşturmasında gözaltına alınan pilotun ifadesi ortaya çıktı





POLİS KONTROL AMAÇLI UÇAĞA GELDİ



Uçağa döndüğümüz sırada görevli bir polis memuru kontrol amaçlı uçağa geldi. Uçağın içerisine baktı ve bagajları gördü. Kime ait olduğunu sordu. Ben de, valizlerin yolcuya ait olduğunu söyledim. Polis tek başına bir valizi açtı, içindekileri bana gösterip ne olduğunu sordu ve ikinci bir polis memuru çağırdı. İkinci polis de getirdiği solüsyon paketlerinden bir tanesini açarak valiz içerisindeki maddeye döktü. Rengin mavi olması üzerine bu maddenin kokain olduğunu söylediler. Yolcu ise ellerini kaldırarak valizlerin kendisine ait olmadığını söyledi.