Tunç Soyer’den İzmir’de büyük skandal! CHP’lilerin tüm masraflarını belediye karşılayacak

İHALE KAPSAMINDA NELER VAR?

*Havayolu ile İzmir - İstanbul geliş gidiş ulaşım hizmeti (350 kişi. Toplamda 750 bilet)

*Havayolu ile İstanbul İzmir-İzmir-İstanbul Business Class ulaşım hizmeti (15 kişi. Toplamda 30 bilet)

*Havayolu ile Ankara- İzmir, İzmir - Ankara ulaşım hizmeti (50 kişi. Toplam 100 bilet)



*Havayolu ile Türkiye sınırları içinde gidiş- dönüş şehirlerarası ulaşım hizmeti (Toplam 50 kişi. 100 bilet)

*Karayolu ile Türkiye sınırları içinde şehirlerarası ulaşım hizmeti(40 kişilik otobüs bileti)

*Karayolu ile Türkiye sınırları içinde şehirlerarası ulaşım hizmeti (40 kişilik otobüs bileti)

*Konaklama hizmeti: En az 3 yıldızlı otelde single oda + kahvaltı (250 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 3 yıldızlı otelde double oda+kahvaltı '175 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 4 yıldızlı otelde single, oda+kahvaltı. (450 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 4 yıldızlı otelde double, oda+kahvaltı (550 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 4 yıldızlı otelde single, yarım pansiyon. (950 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 4 yıldızlı otelde double, yarım pansiyon (1750 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 4 yıldızlı otelde single, tam pansiyon (200 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 4 yıldızlı otelde double, tam pansiyon (200 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı otelde single, oda+kahvaltı. (50 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı otelde double, oda+kahvaltı. (50 adoet)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı otelde single, yarım pansiyon (40 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı otelde double yarım pansiyon. (10 kişi.)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı otelde single, tam pansiyon (40 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı otelede double, tam pansiyon. (10 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı pluss otelde single, tam pansiyon (20 adet)

*Konaklama hizmeti: En az 5 +5 plus otelde double tam pansiyon (5 kişi)