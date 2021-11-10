Heykele para harcayan CHP’li Tunç Soyer faturayı İzmirlilere kesti!

İŞTE YENİ TARİFE

Şu an içme suyunun metreküpü konutlarda 0-13 metreküp için 6 lira 41 kuruş iken yeni düzenlemede 0-10 metreküp yüzde 18 zamla 7 lira 56 kuruşa yükseltildi. Konutlarda zamdan en çok ikinci kademe payını aldı. Daha önce 14-20 metreküplük kademe 11-20 metreküpe çekilirken metreküp başına ücret ise 6 lira 92 kuruştan yüzde 30'luk artışla 9 liraya yükseltildi. 21 metreküp ve üzeri ise yüzde 18'lik artışla 14 lira 27 kuruştan 16 lira 84 kuruşa çıkarıldı.

Konut dışı kademesiz tarifede ise metreküp başına 16 lira 35 kuruş olan bedel yeni tarifede yüzde 18'lik artışla 19 lira 29 kuruş oldu. Yeni tarife önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediye meclisinde 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi ile birlikte görüşülüp karara bağlanacak. Eğer komisyonlarda bir değişikliğe gidilmezse yeni zamlı tarifeler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.