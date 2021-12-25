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Yunanistan’a kaçarken yakalanan 26 FETÖ’cü tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Yunanistan’a kaçarken yakalanan 26 FETÖ’cü tutuklandı

İzmir'de tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen aralarında FETÖ’cü eski kaymakam, subay, polis, öğretmen, doktor ve avukatların bulunduğu 38 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklandı.

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