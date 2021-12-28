Adana'da yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu
Adana'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yılbaşı öncesi şafak operasyonu düzenlendi. 19 kişiyi yakalamak için harekete geçen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Yılbaşına günler kala çalışmalarını hızlandıran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti.
19 şüpheli için gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskın yapıldı.
Kapıların koçbaşları ile kırılıp, girildiği evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.
Bir adreste ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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