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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile bir araya geldi.

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