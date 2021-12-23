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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Afganistan, Rusya-Ukrayna gerginliği, Bosna-Hersek'teki gelişmeler ve göç konuları da ele alındı.

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