Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda da bir açıklama yaparak, "Teklif sunacağız, şartla uyarsa işleteceğiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malezyalı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
"HEYETİMİZ KATAR'A GİDİYOR, TEKLİF SUNACAĞIZ"
Kabil Havalimanı konusunda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bizim uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyor. Bir Türk şirketi ile Bir Katar şirketi Afganistan'daki 5 havalimanı için bir anlaşma imzaladı. Afganistan yönetimine ortak bir teklifte bulunacağız. Şartlar uygun olursa Katar'la beraber sadece Kabil değil ülkedeki diğer havalimanlarını da işletiriz." ifadelerini kullandı.