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Son dakika: Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 1 gün süreyle yasaklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Son dakika: Hakkari’de gösteri ve yürüyüşler 1 gün süreyle yasaklandı

Son dakika haberine göre Hakkari'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları gibi eylem ve etkinliklerin, bir gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

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