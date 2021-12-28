SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 28 Aralık 2021 koronavirüs tablosu! Günün vaka-vefat-aşılama rakamları
Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında Türkiye'nin son 24 saatlik (28 ARALIK 2021) tarihine ait koronavirüs (Covid-19) vaka-vefat ve aşılama verilerini içeren tablo açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün tablosunu Twitter'dan yorumladı. Detaylar haberimizde...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) vaka-vefat ve aşılama verilerini içeren tabloyu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün tablosunu Twitter'dan yorumladı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
184 KİŞİ VEFAT ETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 23 bin 104 oldu.
VAKALAR 30.000'İN ÜZERİNDE
19 Ekim'de 30 bin 862 olan ve düne kadar 20 bin ve üstünde seyreden vaka sayısı ilk kez 30 binin üzerine çıktı.
Bakan Koca, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ." ifadelerine yer verdi.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,95, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,58 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 129 milyon 972 bin 508 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
27 ARALIK 2021
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