Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Balkanlardaki gelişmeler gerçekten endişe verici

Budapeşte'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Ben de Çekya Dışişleri Bakanı Jan'ı tebrik ediyorum. Birlikte hem ikili ilişkiler için hem de bölgesel iş birliğimiz için çalışma arzusu içinde olduğumuzu kendisine de bugün söyledim" dedi. 2013 yılında bu yana Vişegrad Dörtlüsü + Türkiye formatında Dışişleri Bakanları toplantısını gerçekleştirdiklerini ve çok önemli bir diyalog platformu haline geldiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, toplantıda Afganistan ve Balkanlardaki son gelişmeleri ele aldıklarını ve düzensiz göçle mücadelede neler yapılabileceğini de değerlendirdiklerini belirtti.

"Biraz sonra çalışma yemeğinde de Covid-19 sonrasın özellikle ekonomik iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz, ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ilişkileri, yine Vişegrad Dörtlüsü Türkiye ilişkilerini nasıl geliştirebileceğimizi de ele alacağız" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle göç konusunda şunu söylemek isterim ki Afganistan ve Suriye'de yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın durumu hepimiz için bir endişe kaynağıdır. Bu konularda, göç konusunda birlikte çalışmak, adil yük paylaşımı ve gönüllü ve güvenli geri dönüşler özellikle önemlidir. Bugün bu konuları birlikte ele alma imkanımız oldu. Özellikle Afganistan'daki yeni durum yeni bir insani krizle ve kitlesel göç riskiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplum olarak bizim özellikle Birleşmiş Milletler'in (BM) acil yardım çağrısı çerçevesinde Afganistan'a ve Afganistan'a komşu ülkelere ve o komşu ülkelerdeki Afgan halkına yardım etmemiz gerekiyor, onları desteklememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK MÜTTEFİKLERİMİZİ DESTEKLEDİK"

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yine göç krizi bu bölgede de son zamanlarda yaşandı. Belarus ile yaşanan bu krizde biz Türkiye olarak Polonya başta olmak üzere müttefiklerimizi destekledik ve bu anlamda da özellikle aldığı tedbirler sebebiyle hem Türk Hava Yolları (THY) yönetimine hem de Sivil Havacılık Kurumu'muza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak ve 2014 yılından bu yana dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak müttefikimiz, dostumuz Polonya ve diğer ülkelerin yaşadığı bu sıkıntıyı en iyi Türkiye anlar. Bu iş birliğimizi de önümüzdeki dönemde sürdüreceğiz. Göçle mücadelede komşu ülkelerde, Türkiye'de mültecilere nasıl yardım edebileceğimizi, yükü nasıl paylaşabileceğimizi konuşabiliriz ama esas kaynağında bu sorunu nasıl çözebileceğimize odaklanmamız lazım Afganistan dahil. O nedenle özellikle tanımadan mevcut Taliban yönetimi ile aşamalı bir şekilde angajmana girmenin önemini ve Türkiye'nin bugüne kadarki girdiği angajmanın da etkisini arkadaşlarıma bugünkü toplantıda anlatmaya çalıştım."

"BALKANLARDAKİ GELİŞMELER GERÇEKTEN ENDİŞE VERİCİ"

Balkanları da değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Balkanlardaki gelişmeler gerçekten endişe verici ve özellikle istikrarlı ve müreffeh bir Balkanlar, Batı Balkanlar Avrupa için de bizim için de hayati derecede önemli. O nedenle Vişegrad Dörtlüsü Türkiye ve diğer ülkeler olarak AB olarak kimseyle rekabet içinde olmadan bu krizin aşılması için iş birliği yapmamız gerekiyor. Tüm taraflarla görüşmelere devam etmemiz gerekiyor. Türkiye bu anlamda önemli bir rol üstleniyor ve tüm taraflarla Bosna-Hersek'le özellikle konuşabilen yine aynı şekilde Sırbistan ve Kosova ile de görüşebilen bir ülkedir. Bu yapıcı rolümüzü devam ettireceğiz. Tabii bu ülkelerin AB üyeliği ya da Avrupa Atlantik entegrasyonu vizyonunun da desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda da bugün mutabık olduğumuzu gördük" dedi.

"EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİNİ NASIL GELİŞTİREBİLECEĞİMİZİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Yine bugün ekonomik iş birliği potansiyelini nasıl geliştirebileceğimizi değerlendireceğiz, kazan kazan anlayışıyla" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Covid salgının ne zaman biteceği belli değil dolayısıyla Covid sonrasını beklemek yerine bu Covid şartlarında da hemen günlük hayatımızı nasıl idame ettireceğimizi hem de aramızdaki her türlü iş birliğini, ekonomik iş birliği dahil nasıl güçlendirebileceğimizi ele almaya devam etmemiz lazım. Ve alternatif tedarik yolları dahil bölgesel ticaret ağlarının da güçlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda Macaristan'la Peter'ın da söylediği gibi yakın iş birliği içindeyiz ve bu iş birliğini diğer V4 ülkeleriyle de genişletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TOPLANTIMIZ SON DERECE VERİMLİ GEÇTİ"

Vişegrad Dörtlüsü ülkelerin Türkiye- AB ilişkilerine verdiği destekleri için kendilerine teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü iyi bir Türkiye AB iş birliği gerek Batı Balkanlarda gerek bölgemizde Avrupa'da ve ötesinde son derece elzemdir. Hele hele şu karşı karşıya kaldığımız birçok sorun çerçevesinde bunun önemi daha da artmıştır. Türkiye olarak biz Avrupa'nın tamamıyla ve Avrupa kurumlarıyla daha iyi bir iş birliği içinde olmaya hazırız. Bu sabahki toplantımız son derece verimli geçti, o nedenle son derece memnun olduğumu da söylemek isterim" dedi.