Avcılar Belediyesi’nde operasyon! FETÖ'nün “Belediyeler İmamı” Erkan Karaarslan gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Belediyeler İmamı' olarak bilinen Erkan Karaarslan yeniden gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda CHP'li Avcılar Belediyesi İhale Komisyon Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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