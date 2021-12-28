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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü'den sahte alkol operasyonu! 81 ilde eş zamanlı baskın

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Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü’den sahte alkol operasyonu! 81 ilde eş zamanlı baskın

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü, kaçak alkol nedeniyle artan ölümlerin ardından Türkiye genelinde operasyon düzenledi. 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı, 415 aranan şahsın yakalandığı ve 19 bin 966 litre kaçak/sahte alkollü içkinin ele geçirildiği açıklandı.

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