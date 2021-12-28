Doğu ve Güneydoğu Anadolu Doğu Karadeniz’e Pirinkayalar Tüneli ile bağlanacak! AK Parti’den tarihi proje! Başkan Erdoğan açacak

Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.