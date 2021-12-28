Kayseri’de DEAŞ’a yönelik operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlileri, Suriye ile Irak'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yaptıkları ve yasal olmayan yollarla ülkeye girdikleri belirlenen zanlılara yönelik yılbaşı öncesi harekete geçti. 5 ZANLI YAKALANDI Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 5 zanlı yakalandı. Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU! YILBAŞI ÖNCESİ DEAŞ'A DARBE! YAKALANAN BAĞDADİ'NİN SAĞ KOLUNA 8 YIL 4 AY ADANA'DA ŞAFAK VAKTİ DEAŞ OPERASYONU! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN