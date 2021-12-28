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Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyon: 5 şüpheli yakalandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Kayseri’de DEAŞ’a yönelik operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de yeni yıla sayılı günler kala terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve çalışmalarının önüne geçmek için operasyon gerçekleştirildi.  Operasyon kapsamında 5 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

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