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Son dakika: Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika: Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ’lı yakalandı

Son dakika haberine göre Mersin ve Adana'da, yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ve DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

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