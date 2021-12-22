İstanbul’da yakalanan DEAŞ’ın kilit ismine 8 yıl 4 ay hapis cezası! Çatışmalarda gözünü ve bacağını kaybetmişti

Öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed için karar duruşması yapıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmed Süleyman son sözünde doktor olduğunu belirterek, Türkiye'de çalışmak ve hem kendisine hem insanlara faydalı olmak istediğini savundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Ahmed Süleyman'ı "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Resmi belgede sahtecilik suçundan ise beraat etti.