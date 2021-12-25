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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul’da yaklaşan yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ’a yönelik 5 ilçede 13 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin 3’ünün gözaltına alındığı belirtildi.

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