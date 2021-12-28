Son dakika: CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan eleştirilere tahammül edemedi! 2 bin kişiye dava açtı





Bolu'da yaşayan yabancılara tahammül edemeyen ve insanlar arasında ayrımcılık yapmakta hiçbir mahsur görmeyen Başkan Tanju Özcan, kendisine yapılan eleştirilere tahammül edemedi. Konuyla ilgili avukatına talimat verdiğini ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu.