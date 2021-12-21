Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu! Kapılar koçbaşları ile kırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunup, kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 13 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.