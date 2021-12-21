21 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu! Kapılar koçbaşları ile kırıldı

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu! Kapılar koçbaşları ile kırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2021
ABONE OL
Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu! Kapılar koçbaşları ile kırıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterip, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 13 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunanlardan bazıları gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunup, kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 13 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 adrese yapılan baskınlarda evlerin demir kapıları koçbaşları ile kırıldı.

Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunanlardan bazılarını gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ankara’da DEAŞ operasyonu! ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU!
İstanbul’da DEAŞ’a ağır darbe! İSTANBUL'DA DEAŞ'A AĞIR DARBE!
DEAŞ operasyonu! 22 kişi gözaltında DEAŞ OPERASYONU! 22 KİŞİ GÖZALTINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA