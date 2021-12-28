Hatem teyze Başkan Erdoğan’ı böyle tarif etti: Samimi bir lider, baba, kardeş





"TÜRKİYE'NİN GELİŞİMİ ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE BÜYÜDÜ DE BÜYÜDÜ"

AK Parti ile tanışma hikayesinden ve partideki çalışmalarından bahseden Hatem Kurt, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük gelişim sağladığını ifade etti. Kurt, "2002 yılında, AK Parti'nin kurulduğu yıllarda ben Sarıyer'de ikamet ediyordum. Televizyonda haber izlerken Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevine konulduğunu gördüm. Buna çok müteessir oldum. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a çalışmak, partiye yardımcı olabilmek için ilçe başkanlığına giderek müracaat ettim. Kadın Kollarına girdim ve çalışmaya başladım. 12 yıl boyunca mahalle başkanlığı yaptım, köylerden sorumlu oldum. Şartlar çok kötüydü. Çünkü Sarıyer'in 30 kilometre aralıklarla birbirine uzak olan 8 köyü var. Çok zor şartlarda oralarda mahalle sorumlulukları yaptım. Elhamdülillah AK Parti'yi teşkile ettim. Şöyle bir baktım ki, Türkiye Cumhuriyetinin gelişimi sağlık, ulaşım, teknoloji, ithalat ve ihracat Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyüdü de büyüdü. Bunları algılayarak ve Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir liderlik yaptığını, Türkiye Cumhuriyetinin nasıl bir gelişim uyguladığını tespit ederek yoluma devam ettim. Çok büyük bir sevinç ve mutluluk içerisinde gördüm ki, bugünün gençliğine hazır, aydınlık, güzel bir Türkiye teslim edilecek. Bundan mutluluk duyuyorum. Şimdi hala bu tarihe kadar da çalışıyorum" dedi.