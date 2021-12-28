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DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon!

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Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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DEAŞ’ın finans kaynaklarına operasyon!

Son dakika haberine göre: DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

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