28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları AK Parti’yi sokak sokak anlattı! İşte Hatem Kurt’un hikayesi…

AK Parti’yi sokak sokak anlattı! İşte Hatem Kurt’un hikayesi…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2021 14:00
AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı pazar günü yapıldı. Sarıyer Kısırkaya Mahalle Başkanı Hatem Kurt'un yaptığı çalışmalarla ilgili video, toplantıda ayakta alkışlandı. O görüntülerden çok etkilenen Başkan Erdoğan, Kurt'u ziyaret edeceğini söyledi. A Haber'e konuşan Kurt, "Ona çok uzun ömürler diliyorum. Memleketin 20 yıl daha Erdoğan’a ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğu’da dondurucu soğuk etkili!
Doğu’da dondurucu soğuk etkili!
Berna’nın ölümünün sır perdesi aralandı
Berna’nın ölümünün sır perdesi aralandı
Yemek için böldüğü ekmeğin içinde 2 santimlik vida çıktı
Yemek için böldüğü ekmeğin içinde 2 santimlik vida çıktı
Türk bilim insanından büyük başarı!
Türk bilim insanından büyük başarı!
Önce kalbinden bıçakladı sonra dans etti!
Önce kalbinden bıçakladı sonra dans etti!
İşte Hatem Kurt’un hikayesi…
İşte Hatem Kurt’un hikayesi…
Asiye uyandırıldı mı?
Asiye uyandırıldı mı?
Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı
Arnavutköy’de mahallelinin toz isyanı
Arnavutköy’de mahallelinin toz isyanı
Bakın nasıl kamufle etmişler
Bakın nasıl kamufle etmişler
İETT şoförünün korkunç hatası!
İETT şoförünün korkunç hatası!
Hayvanat bahçesinde dehşet! Çocuklar...
Hayvanat bahçesinde dehşet! Çocuklar...
Daha Fazla Video Göster