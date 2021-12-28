AK Parti’yi sokak sokak anlattı! İşte Hatem Kurt’un hikayesi…

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı pazar günü yapıldı. Sarıyer Kısırkaya Mahalle Başkanı Hatem Kurt'un yaptığı çalışmalarla ilgili video, toplantıda ayakta alkışlandı. O görüntülerden çok etkilenen Başkan Erdoğan, Kurt'u ziyaret edeceğini söyledi. A Haber'e konuşan Kurt, "Ona çok uzun ömürler diliyorum. Memleketin 20 yıl daha Erdoğan’a ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

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