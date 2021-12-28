28 Aralık 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti’yi sokak sokak anlattı! İşte Hatem Kurt’un hikayesi…
AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı pazar günü yapıldı. Sarıyer Kısırkaya Mahalle Başkanı Hatem Kurt'un yaptığı çalışmalarla ilgili video, toplantıda ayakta alkışlandı. O görüntülerden çok etkilenen Başkan Erdoğan, Kurt'u ziyaret edeceğini söyledi. A Haber'e konuşan Kurt, "Ona çok uzun ömürler diliyorum. Memleketin 20 yıl daha Erdoğan’a ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.