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Son dakika: Türkiye bor ihracatında rekor kırdı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Son dakika: Türkiye bor ihracatında rekor kırdı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den flaş açıklama

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bor ihracatı rekoru hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Borla ilgili yürüttüğümüz bir diğer önemli çalışma da başta çelik üretiminde kullanılan ferrobor ile ilgili. Balıkesir’de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız. Bu tesisimizin de inşallah temelini 2022’de atacağız" şeklinde konuştu.

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