Omicron için 3. aşı gerekli mi? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den Omicron varyantı uyarısı

Ama üçüncü doz aşıda etkilenme oranı yüzde 80'e kadar yükseliyor. İki doz aşıda yüzde 30, yüzde 40'larda ancak etkileniyor. Dolayısıyla üçüncü doz aşıları hızlı bir şekilde yaptırmakta yarar var. Bunlara dikkat edersek tekrar kapanmalar ve yasaklamalara gerek kalmadan bu süreci en az zararla atlatabiliriz diye düşünüyorum. Omicron'un daha hafif bir hastalığa neden olduğu söyleniyor.