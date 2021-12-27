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Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Rus savaş gemisi ’Orsk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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