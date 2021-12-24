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Durmuş Yılmaz'a Başkan Erdoğan'dan sert yanıt: Bu millet bunu yutmaz

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Durmuş Yılmaz’a Başkan Erdoğan’dan sert yanıt: Bu millet bunu yutmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınında, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası Başkanlığı görevinde bulunmuş İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın dolardaki düşüşle ilgili "Dövize taviz vermeyin, TL kayba gidecektir" sözleri tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, Yılmaz'ın söylediği bu sözlerden dolayı geri vites yaptığını hatırlatarak, "Sonra geri vitese taktı. Ama bunu artık millet yutmaz..ne demesi çok daha çirkin. Sonra geri vitese taktı. Ama bunu artık millet yutmaz." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan "MB'de başkanlık yapmış olan zat da şu anda bu suçu işlemiştir. MB'de başkanlık yapacaksın, kalkacaksın, bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da hesaba çekecekler." ifadelerini kullandı.

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