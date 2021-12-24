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Başkan Erdoğan’dan A Haber’de stokçulara SON DAKİKA mesajı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Başkan Erdoğan’dan A Haber’de stokçulara SON DAKİKA mesajı!

A Haber canlı yayınında ekonomiye dair kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, stokçular meselesi hakkında, "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız." dedi. Stokçuluk yapanlara ceza öngören tasarı ile ilgili ise Başkan Erdoğan, "Bunun da geçmesiyle stokçuluğa da ağır cezalar vermek suretiyle bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız." mesajını verdi.

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