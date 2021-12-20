Kemal Kılıçdaroğlu küstah sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Türkiye'nin milli ve bağımsız ekonomi adımları başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABD-Avrupa merkezli dış odakları rahatsız etti. Son olarak sosyal medya hesabından küstah ifadelerle ve kirli diliyle Başkan Erdoğan'a saldıran Kılıçdaroğlu yeni bir skandala daha imza attı. İşte o paylaşımlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ekonomisini dış baskılara ve faize karşı korumak için başlattığı hamleler sonrası muhalefet, hükümeti yıpratmak için boş durmuyor.
"Erken seçim" isteyen sözde Millet İttifakı her boşlukta mevcut hükümete karşı pozisyon almaktan geri durmuyor.
TÜSİAD'A ÇAĞRI YAPMIŞTI!
Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim yapılması için başta TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) olmak üzere birçok kuruma çağrıda bulunmuştu.
SKANDAL!
Bu adımlarla da yetinmeyen CHP'nin sicili karanlık Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU, HÜKÜMETİ YIPRATMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR!
Türkiye'nin ekonomik bir modeli olmadığını öne süren Kemal Kılıçdaroğlu, ''Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan'ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın. Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok.'' cümlelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA ALÇAK SÖZLER
Paylaşımında haddini aşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde… Bunun sonu, rafların boşalması, insanların açlıkla sınanmasıdır." dedi.
Kılıçdaroğlu skandal sözlerini "Tekrar ediyorum: Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli. Çünkü tarih, bu gafleti destekleyenleri de yazacak!'' şeklinde tamamladı.
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