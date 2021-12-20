Kemal Kılıçdaroğlu küstah sözlerle Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

TÜSİAD'A ÇAĞRI YAPMIŞTI!

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim yapılması için başta TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) olmak üzere birçok kuruma çağrıda bulunmuştu.

SKANDAL!

Bu adımlarla da yetinmeyen CHP'nin sicili karanlık Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, HÜKÜMETİ YIPRATMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR!

Türkiye'nin ekonomik bir modeli olmadığını öne süren Kemal Kılıçdaroğlu, ''Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan'ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın. Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok.'' cümlelerini kullandı.