Plakanın altından CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı! İhale kıyağı, dokunulmazlık, fonlama operasyonu...







Bilindiği gibi; milletvekillerinin 3 araca plaka tahsis ettirme hakkı var.

Bu plakalar, emniyet şeritlerinden istediği gibi gidebiliyor. Hız cezalarından muaf olan bu araçlar yüksek hızlara çıkabiliyor.

Hiçbir şekilde trafik cezası kesilmeyen bu araçların, milletvekili tarafından başka birisine usulsüz şekilde tahsis edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

İMAMOĞLU İLE DOSTLUKLARI ESKİYE DAYANIYOR

Hüseyin Köksal'ın, Ekrem İmamoğlu gibi aslen Trabzonlu olduğu ve dostluklarının Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandığı biliniyor.