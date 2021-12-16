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İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? 5 günlük hava durumu açıklandı! İstanbul'da kar başladı! Fırtına ve sağanak uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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İstanbul ve Ankara’ya kar yağacak mı? 5 günlük hava durumu açıklandı! İstanbul’da kar başladı! Fırtına ve sağanak uyarısı

İstanbul ve Ankara'ya beklenen kar yağışı hakkında açıklama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ili kuvvetli fırtına ve sağanaklar öncesi uyardı. Peki İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? Meteoroloji tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde son dakika açıklamasıyla sarı kodlu alarm da verildi. İşte kar, sağanak yağış ve fırtına beklenen iller. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay yeni gelişmeleri aktarırken, İstanbul Silivri, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok il için fırtına uyarısında bulundu. Bununla da kalmazken kar ve sağanakların yoğun geleceği belirtildi.

İstanbul ve Ankara'ya yoğun yağışların geldiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

BATI KARADENİZ TEHLİKE ALTINDA

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taraafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların hızlı şekilde düşeceği ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR GELİYOR

Bugün (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Akdeniz'de bugün görülecek yağışların genellikle yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), kıyı kesimlerinden başlayarak zamanla Mersin ve Adana il genelinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların rakımı 1200 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların; Mersin ve Hatay çevrelerinde 16.12.2021 Perşembe sabah, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın; Batı Karadeniz'in doğusunda bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde etkisini artırarak batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI

İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı. Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

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